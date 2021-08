Éditorial - À nouveau des salaires hors cadre!

Après des dysfonctionnements dans les régies publiques, régulièrement dénoncés cette année par la «Tribune de Genève», un nouveau couac financier touche les deniers publics. Sans l’aval de l’État, des établissements médico-sociaux (EMS) ont, en effet, décidé d’augmenter les salaires de leurs directeurs. Les représailles n’ont pas tardé. Se sentant mis devant le fait accompli, le Département de la sécurité, de la population et de la santé a diminué le prix de pension des EMS concernés.

Ce secteur est certes indépendant, mais il est soutenu financièrement par le Canton et ne peut donc pas faire ce qu’il veut! Les EMS doivent rendre des comptes aux contribuables. À leur décharge, les rémunérations des responsables d’EMS – sous contrat de droit privé – n’ont pas bougé depuis plus de vingt ans et, là encore, l’échec de la réforme de la grille salariale des fonctionnaires de l’État (Score) a conduit à une désastreuse impasse.

Car l’État ne renie pas cette augmentation de salaires sur le fond, mais il comptait sur Score pour y parvenir. Un engagement pris en 2009 déjà, qui n’a pas pu être respecté. De guerre lasse, les EMS ont pris les devants. Ils expliquent que le secteur a considérablement évolué, notamment avec la progression des problèmes cognitifs parmi les résidents, ce qui a nécessité de vastes changements dans la prise en charge des aînés. Une nouvelle dynamique qui demande une réorganisation des ressources, tant au niveau des compétences que des rémunérations.

Certes, mais quitte à sortir des clous, il aurait été plus élégant que les responsables d’EMS commencent par gonfler les rémunérations de leur personnel. Comme pour les régies publiques, la crise du Covid-19 a accentué les inégalités entre les cadres et les soignants.

