«Les maisons, c’est comme les vieux maris. Tu te dis: c’est trop grand, c’est trop froid. Et on visite si peu, en fait. Mais il y a du réconfort. Et lorsqu’on quitte ce vieux mari pour cette chose qui est comme un coup de foudre pendant les vacances d’août, arrive déjà septembre et tu commences à languir. Et lorsque l’autre revient le soir, ton visage se tord de reproches. Pourtant, ce qui semble si ennuyeux est devenu une partie essentielle de ta vie. Alors, finalement, on ne ressent plus que de l’amertume.»

C’était en novembre de l’année passée sur les bords du Léman, un rendez-vous en interview. Jane Birkin s’inquiétait de l’alimentation de son chien – des douaniers sourcilleux retenaient les croquettes. Les problèmes de circulation entre deux pays voisins, ça la faisait bien rire.

Jane Birkin est morte dimanche. Elle avait 76 ans. Qui mieux qu’elle aura porté la mémoire d’une époque que l’on ressasse comme un passé fameux? Qui après elle pour exalter l’écume des sixties?

Au souvenir de la chanteuse et actrice, parangon de dilettantisme, muse de Gainsbourg, icône érotisée du grand retournement moral de 69, il nous reste une voix pas comme les autres, un doux filet tout freluquet que les âmes sensibles gardent précieusement, car elle accompagne une foule de rêves.

Aux autres? La grande bobo en majesté, qu’on a appréciée en concert maintes fois ces dernières années encore, au Victoria Hall en 2018 avant son passage au Théâtre du Léman fin 2022, concentre dans sa figure publique aussi bien les élans anciens d’une pensée progressiste que cette allure d’esthète flemmarde, intellectuelle sans véritables partis pris, doucement engagée, populaire du bout des doigts. Sans doute, le dernier exemplaire de l’hédonisme bourgeois.

