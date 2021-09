Une finale surréaliste – À New York, Raducanu et Fernandez n’osaient même pas en rêver Les insouciantes Emma Raducanu et Leylah Fernandez disputent, samedi, la plus jeune finale de tennis de l’US Open depuis le Hingis-Williams de 1997. Peuvent-elles être rattrapées par l’enjeu? Mathieu Aeschmann

Emma Raducanu ferme les yeux mais vit un rêve éveillé: elle est la première joueuse – homme et femme confondus – à atteindre la finale d’un Majeur en sortant des qualifications. AFP

Impensable, irrésistible, hallucinant, les adjectifs brandis depuis vendredi matin pour qualifier l’affiche de la finale dames de l’US Open témoignent d’un état de sidération collectif. À Flushing Meadows, la foule rugit de plaisir tandis que les plus stoïques habitués se frottent les yeux. Leylah Fernandez (19 ans, 73e mondiale) et Emma Raducanu (18 ans, 150e) ont pris rendez-vous, ce samedi soir, sous les projecteurs du «Ashe» (22 heures) pour la plus imprédictible finale de Majeur de l’ère Open.

En chemin, la première a estourbi trois top 10 (Osaka, Svitolina, Sabalenka) tandis que la seconde croquait 18 sets de suite (qualifications comprises). La Canadienne se relève de tout, la Britannique flotte telle une insaisissable apparition. Chacune de leurs frappes et tous leurs sourires racontent la puissance transgressive d’un songe d’été. Faut-il dès lors craindre le spectre d’un réveil brutal?