Journée internationale des victimes de l’Holocauste – À New York, nouveaux appels à retirer des hommages contestés à Pétain et Laval Élus et représentants de la communauté juive ont demandé vendredi le retrait des plaques commémoratives du maréchal Pétain et de l’ancien premier ministre de France.

1 / 1 Le président de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine (au centre), prend la parole lors d’une conférence de presse et les militants du Congrès juif mondial pour demander aux dirigeants municipaux de retirer les noms de l’ancien ministre français de la Guerre Philippe Pétain et de l’ancien premier ministre français Pierre Laval du «Canyon des héros», à New York. AFP/ANGELA WEISS

À New York, ce sont des symboles méconnus mais encombrants: vendredi, élus et représentants de la communauté juive ont demandé le retrait de plaques au nom des dirigeants de Vichy Philippe Pétain et Pierre Laval, qui honorent leur visite sous les vivats en 1931, avant leur collaboration avec le régime nazi.

«Comment peut-on justifier le maintien d’une inscription qui place sur un pied d’égalité des hommes comme Pétain et Laval avec Winston Churchill et Charles de Gaulle», a lancé Menachem Rosensaft, vice-président exécutif associé du Congrès juif mondial et fils de survivants de l’Holocauste, dont le 27 janvier marque le jour international du souvenir.

«(Ils) ont été directement impliqués dans le massacre et le génocide des Juifs d’Europe», a-t-il ajouté, à côté d’une poignée d’élus, dont le président de Manhattan, Mark Levine, l’équivalent d’un maire d’arrondissement.

Ce dernier a annoncé avoir saisi la commission du design public de la ville, compétente en la matière, concernant ces plaques posées il y a près de 20 ans.

Déboulonnage

L’histoire n’est pas nouvelle, l’ancien maire démocrate de New York Bill de Blasio ayant promis de retirer la plaque honorant Pétain à l’été 2017, sur fond de mouvement de déboulonnage de statues de généraux confédérés, symboles de soutien à l’esclavage.

Mais une commission spéciale avait justifié leur maintien en suggérant d’y ajouter du «contexte historique», ce qui n’apparaissait pas sur place vendredi.

Depuis, New York a déplacé ou retiré d’autres statues, dont une de l’ancien président américain Thomas Jefferson (1801-1809) parce qu’il avait été propriétaire d’esclaves, et l’autre d’un de ses successeurs Theodore Roosevelt (1901-1909), car jugée dégradante pour les Afro-Américains et les Amérindiens.

Près de Wall Street, les plaques qui honorent «Pierre Laval, premier ministre de France» et «Henri Philippe Pétain, Maréchal de France» portent des dates de 1931. Elles rappellent qu’à l’époque, New York avait accueilli avec une parade sur Broadway et sous une pluie de confettis le chef du gouvernement français puis celui qui était encore considéré comme un héros de la Première Guerre mondiale.

Cette tradition a vu défiler nombre de chefs d’État, soldats revenus du front, astronautes de retour d’une mission historique ou des champions sportifs au XXe siècle, du sprinter Jesse Owens à Nelson Mandela, qui ont aussi leur nom sur le trottoir.

Mais les plaques elles-mêmes n’ont été posées au sol qu’en 2004, «près de 60 ans après que les deux (Pétain et Laval) ont été reconnus coupables de crimes de guerre devant les tribunaux français», déplore Menachem Rosensaft. Le résultat, selon lui, d’une «combinaison d’ignorance et potentiellement de bêtise», car «de moins en moins de gens savent ce qu’est l’Holocauste».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.