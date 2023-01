À l’agenda des séries en 2023 – À Naples, on joue à action-vérité… De Naples à Hollywood, en passant par la fin du monde, voici trois séries qui risquent de marquer cette nouvelle année qui débute. Saskia Galitch

Vittoria (Valeria Golino, à g.) et Giovanna (Giordana Marengo) dans «La vie mensongère des adultes». EDUARDO CASTALDO/NETFLIX

Quand il s’agit de flairer les bonnes histoires, Netflix sait y faire. Et la plateforme en donne une nouvelle fois la preuve ce 4 janvier, avec l’adaptation de «La vie mensongère des adultes», roman d’Elena Ferrante. Magnifique portrait de groupe avec dame(s), l’intrigue se concentre sur Giovanna, une ado des années 90 qui, à cause d’une simple petite phrase, voit sa vie basculer. Pour le meilleur ou pour le pire? Une chose est sûre, oscillant sans cesse entre l’ombre et la lumière, entre la Naples «du haut» et celle «du bas», sur fond de questionnements sur l’image de soi dans une société fortement marquée par les rapports de classe, Giovanna va devoir grandir. Faire la part du vrai et du faux. Et s’émanciper…