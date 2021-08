Culture et plein air – À Môtiers, l’art se distille…contemporain Invitant toujours le meilleur de la scène artistique suisse sur son parcours, l’exposition de sculptures en plein air varie les plaisirs esthétiques et les expériences poétiques. Florence Millioud-Henriques

«La gardienne du temps» de Catherine Gfeller, une pièce qui joue avec le visiteur dès le début du parcours. Art Môtiers/F. Charrière

Peut-être est-ce l’un des miracles de «Môtiers – Art en plein air», on baisse la garde, curieux – pour ne pas dire pressé – de passer d’une œuvre à l’autre, de déambuler entre l’étrange en pleine nature et le carrément surréaliste. Ainsi on flâne entre un bain public perché sur une fontaine du bourg aux 2000 habitants et un rhinocéros de béton parachuté dans une végétation qui n’a rien d’africain, ni d’asiatique. Et pour la surprise suivante… à quoi faut-il s’attendre? À une cabane qui ferait chanter les couleurs de la forêt? À une porte magicienne qui ferait disparaître les gens? Ou encore à un bonhomme de neige, couleur poussin, assumant son kitsch dans un parc d’attractions?