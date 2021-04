Élevage original – À Montbenay, les amphores en terre cuite abritent de beaux vins Le domaine de Mont-sur-Rolle a investi dans ces contenants anciens pour une gamme de cinq crus qui en ressortent grandis. David Moginier

Le fils Paul, le père Maurice et l’oncle Rodolphe de Watteville (de g. à dr.) au milieu de leurs amphores tournées à Castenaudary, près de Carcassone. Patrick Martin/24 heures

Arriver au Domaine de Montbenay, à l’entrée de Mont-sur-Rolle, c’est flirter avec l’histoire née en 1141 grâce aux moines de l’Abbaye française de Montbenoît. Celle-ci se prolonge aujourd’hui avec ces amphores en terre cuite, tournées à la main, qui sont posées dans une des caves de la maison. Avec leur belle couleur ocre, leurs traces blanches laissées par le temps, elles donnent l’impression d’être là depuis toujours. Mais elles ne sont ici que depuis une année et elles délivrent aujourd’hui les cinq premiers vins qu’elles ont contenus.

Un premier cadeau

Tout est né lorsque Paul de Watteville, 16e génération au domaine depuis 1543, a terminé sa formation de caviste après celle de vigneron en 2019. Son père Maurice lui offre deux amphores en terre cuite pour des essais, lui qui n’aime pas trop les barriques qui «standardisent les vins». Paul utilise ces contenants de 160 litres tournés à la main à Castelnaudary, dans le Sud-Ouest français, pour vinifier et élever un pinot noir et une syrah. «Elles permettent une micro-oxygénation du vin plus rapide que les barriques. Et elles ont un effet de régulation des températures lors des fermentations. Le vin n’est jamais monté plus haut que 20 degrés alors qu’il peut aller jusqu’à 28 dans nos foudres de bois.» Oui, Montbenay ne connaît pas les cuves inox et ne jure que par ces grandes pièces de bois, de 2800 à 14’800 litres.

Convaincus par les essais, père et fils décident d’investir. La fabrique française a perdu son ouvrier marocain et a cessé de produire ces pièces originales. Les De Watteville rachètent le stock, 31 amphores qui viennent s’aguiller en secret dans cette cave. Même leur personnel n’était pas au courant. Ils décident d’y vinifier et d’y élever cinq vins, ajoutant aux deux rouges trois cépages blancs.

Les cinq vins sur un plateau. Patrick Martin/24 heures

Le chasselas vient du Clos du Château et a été pressuré à l’ancienne sur un pressoir de 1888 restauré pour l’occasion. «Il garantit un pressurage tout en douceur, un jus clair, magnifique.» Le chardonnay et le sauvignon sont eux pressés traditionnellement. Les deux vignerons en profitent pour faire des essais de levures indigènes, celles présentent naturellement dans le raisin. Le domaine est en reconversion bio.

Même si Paul a fait un travail sur la vinification en amphore, il doit apprendre à utiliser ce contenant particulier. «La manutention est compliquée, d’autant que la terre est fragile si on donne un gros coup dessus. Et l’hygiène est compliquée. Nous avons fait faire une canne particulière à notre nettoyeur, pour utiliser la haute pression.» Surtout, le contenant est très poreux et laisse échapper une belle «part des anges», par évaporation. «Mais c’est génial de les voir vivre avec le vin et les différences de température.»

Maurice et Tania de Watteville ont monté dans leur domaine un Musée de la Vigne et du Vigneron riche de 4000 pièces. Florian Cella/24 heures Maurice et Tania de Watteville ont monté dans leur domaine un Musée de la Vigne et du Vigneron riche de 4000 pièces. Florian Cella/24 heures Maurice et Tania de Watteville ont monté dans leur domaine un Musée de la Vigne et du Vigneron riche de 4000 pièces. Florian Cella/24 heures 1 / 3

Les cinq vins ont été mis sur le marché cette semaine, après dégustation (lire encadré). Sous le nom Cuvée confidentielle, ils constituent le haut de gamme de ce domaine de 7,1 ha au catalogue varié, qui produit également un Blanc de Noir, un muscat pétillant ou un chasselas muté avec de l’alcool de chasselas.

www.montbenay.ch

Dégustation Afficher plus Chasselas 2020 Un nez de tilleul et de fruits exotiques qu’on retrouve dans une bouche très droite et bien minérale. La fraîcheur s’enrobe de gras, et le tout précède une petite amertume finale élégante. Pressurage à l’ancienne, débourbage, vinification et élevage six mois en amphores. Chardonnay 2020 Des arômes d’orange, de pêche, de poire, avec une touche de levure. La bouche est aussi enrobée, avec de l’élégance, des côtés réglisse et du fruit. Pressurage grappe entière, fermentation alcoolique et élevage sept mois sur lies en amphores. Sauvignon 2020 Très typique du cépage, avec du cassis, du sureau, un peu de pierre à fusil. Au palais, on retrouve les fruits exotiques, de la fraîcheur, de la rondeur et une finale très minérale. Vinification en levures indigènes, élevage six mois en amphores. Pinot noir 2019 Le nez sent les petits fruits et la cerise. On retrouve au palais, la cerise, les petits fruits qui s’accordent à un zeste de rose, dans des tanins encore un peu présents et une fraîcheur agréable. Fermentation en amphores avec levures indigènes, pressurage et élevage dix mois en amphores. Syrah 2019 Framboise, mûre, poivre et tabac donnent envie avant de retrouver ce côté épicé et fruité en bouche. Des tanins soyeux, une belle fraîcheur et une finale élégante. Fermentation en amphores avec levures indigènes, pressurage et élevage dix mois en amphores.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.