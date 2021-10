Incivilités de très jeunes mineurs – À moins de 15 ans, ils brûlent et caillassent Depuis quelques mois, les comportements de certains adolescents, âgés de 12 à 13 ans, inquiètent. Chloé Dethurens

le 1er août, des jeunes avaient pris à partie la police et les pompiers dans différents quartiers du canton. Plusieurs mineurs avaient participé à ces actes. Certains avaient été interpellés. CHARLES GARCIA

Ils étaient une dizaine et n’avaient pas plus de 12 ou 13 ans. Début septembre, un groupe de très jeunes adolescents s’est mis à caillasser voitures, trams et passants depuis un toit d’école à Meyrin. Plus tôt cette année, lors de la soirée du 1er août, plusieurs mineurs ont participé à des tirs de pétards et de mortiers sur les forces de l’ordre et les pompiers. Idem lors du dernier 31 décembre et de la nuit d’Halloween. Depuis quelques mois, les comportements de certains préados inquiètent certains acteurs de terrain.

D’après ce que rapportent des travailleurs sociaux de la Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe), certains adolescents impliqués dans ces agissements ont entre 10 et 13 ans. On parle ici d’incendies volontaires de poubelles, de caillassages de pompiers ou de policiers (voire de civils). «On n’est pas dans quelque chose de léger, note Yann Boggio, secrétaire général de la FASe. Nous parlons ici de mise en danger de la vie d’autrui. Cela interroge.» Un phénomène que l’on retrouve surtout en milieu urbain, du quartier des Acacias à Versoix en passant par Meyrin. «Ce qui nous inquiète, c’est qu’on voit moins de régulation des petits frères par les grands. Dans certains cas, il n’y a plus de frein éducatif», poursuit le responsable.