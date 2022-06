Ville de Genève – À midi, Planète Charmilles a rouvert, après trois heures de fermeture forcée Le centre commercial a repris son activité, suite au déclenchement de l’alarme incendie peu après 9 h 15. Explications. Thierry Mertenat

Les engins d’intervention, à commencer par ceux des pompiers du SIS, sont restés sur place une bonne partie de la matinée de lundi. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le secteur entier, dehors et dedans, sera resté bouclé pendant près de trois heures ce lundi matin. Mais peu avant midi, les employés du centre commercial Planète Charmilles ont pu réintégrer leur lieu de travail. Moins de dix minutes après, les premiers clients entraient. À 12 h 10, le site reprenait une vie normale.

Ville de Genève Planète Charmilles évacué en raison d’un dégagement de fumée en sous-sol On mange à la fraîche, en terrasse intérieure, on amène sa paire de chaussures chez le cordonnier. Cela tombe bien. Quand l’alarme évacuation se déclenche comme ce matin, il se mue en responsable du recensement du personnel. Cela concerne quand même 31 enseignes, près de 80 personnes, sans compter celles, à peu près le même nombre, de l’enseigne principale, la Migros, qui a sa propre équipe de sécurité.

«Tout s’est déroulé sans problème, explique notre interlocuteur. C’est la deuxième fois que l’on évacue pour de vrai. La dernière, c’était un samedi, sur ordre de police, en raison d’un colis suspect.»

Rien de suspect apparemment dans le sinistre du matin. Mais le dégagement de fumée consécutif à un départ de feu accidentel dans un local de stockage de cartons, selon les informations fournies dans la matinée par les pompiers, a déclenché l’alarme incendie, précédant l’évacuation générale.

En surface, vers 10 h du matin, un déploiement impressionnant des secours. À 11 h, on commence à alléger. À midi, il n’y a plus personne pour interdire l’accès. Le dispositif est levé par la police, ça roule à nouveau normalement sur la rue de Lyon et l’avenue d’Aïre. Le carrefour des Charmilles est rendu à la population. Il fait frais dans l’enceinte climatisée de Planète Charmilles et l’air est parfaitement respirable.

