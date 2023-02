Politique genevoise – À Meyrin, les deux «baillis» marquent déjà des points Nommés administrateurs provisoires, Sandrine Salerno et Robert Cramer ont participé mardi soir à leur premier Conseil municipal. Récit. Xavier Lafargue

Assis mardi soir devant les membres du bureau du Conseil municipal de Meyrin, Sandrine Salerno et Robert Cramer encadrent le maire de la commune, Laurent Tremblet. XAVIER LAFARGUE

Ce duo-là a de l’expérience. Beaucoup d’expérience! Et mardi soir au Conseil municipal de Meyrin, Sandrine Salerno et Robert Cramer ont déjà marqué les débats de leur empreinte. Récemment nommés administrateurs provisoires à la suite de l’arrêt, pour une durée indéterminée, de deux des trois membres de l’Exécutif, la socialiste et le Vert siégeaient pour la première fois dans cette commune aux côtés du maire PDC Laurent Tremblet.