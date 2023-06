Finances communales à Genève – À Meyrin, la bataille du budget 2024 a déjà commencé Un énorme excédent de revenus s’est invité dans les comptes 2022. Mais que faire de ces 22 millions? Les partis aiguisent leur appétit. Xavier Lafargue

Une vue de la zone industrielle Zimeysaver, à cheval sur Meyrin, Satigny et Vernier. Certaines des entreprises qui y sont implantées ont réalisé de très bonnes affaires, générant pour Meyrin des recettes fiscales faramineuses. LAURENT GUIRAUD

C’était l’heure des comptes à Meyrin. Les vrais, ceux de 2022. Comme dans la majorité des communes genevoises, ils font état – malgré un budget déficitaire de plus de 6 millions – d’un excédent de revenus faramineux. Celui-ci se monte à 22 millions et est en grande partie dû aux recettes sur l’imposition des personnes morales et la taxe professionnelle. Ainsi, des entreprises implantées sur la commune et actives dans le négoce de luxe semblent avoir profité des crises successives (Covid, Ukraine…). Mais que faire de ce jackpot?