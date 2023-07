Terroir à Genève – À Meinier, les Murailles se dressent pour défendre la bonne bière Nathalie Droz et Philippe Margand, dont l’aventure brassicole a commencé il y a plus de vingt ans, font figure de précurseurs dans le canton. Henri Neerman

Philippe Margand et Nathalie Droz posent au milieu des 8 fermenteurs de la brasserie, des cuves cylindro-coniques, d’une capacité de 4000 litres chacune. PIERRE ALBOUY

Installée dans le hameau de Corsinge, à Meinier, la brasserie des Murailles régale les zythophiles (ndlr: le charmant qualificatif donné aux amateurs de bière) genevois depuis plus de vingt ans. Cette dernière, parmi d’autres, sera chargée de représenter ce savoir-faire lors de la Fête de l’agriculture, qui se tiendra à Carouge du 7 au 9 juillet prochain.

Lors de cette dernière, le public pourra profiter d’une sélection de bières artisanales du canton dans deux lieux distincts. En effet, en plus de la grande tente festive installée sur la place de Sardaigne, il sera possible de procéder à une dégustation plus intimiste dans une autre tente située juste à côté, dans le parc Louis Cottier. Au programme, 4 bières de 4 types (blonde, blanche, ambrée et IPA) issues de 4 brasseries différentes. Du côté des Murailles, c’est «La Genevoise» qui sera à l’honneur: une blonde non filtrée assez classique, mais avec la particularité d’être composée à 100% de malt genevois.

Pionniers à Genève

C’est en 2001 que commence l’aventure brassicole pour Nathalie Droz et son compagnon, Philippe Margand. «Alors que l’idée lui trottait dans la tête depuis un moment, Philippe a rencontré, au détour d’une soirée, un maître brasseur belge. Ils se sont vite liés d’amitié, raconte Nathalie. Philippe a commencé seul avec lui, puis j’ai pris le bateau en route en 2003. Au début, «juste pour rigoler». Malheureusement, en 2004, il a dû retourner en Belgique. Nous avons pourtant continué et appris sur le tas, surtout concernant les aspects techniques.»

Aujourd’hui, les Murailles produisent une dizaine de bières différentes, dont les recettes sont régulièrement ajustées afin de s’adapter au mieux aux changements des céréales et des goûts des personnes. PIERRE ALBOUY

La brasserie, bien que fonctionnant toujours sur un modèle artisanal et familial, a aujourd’hui bien grandi et produit plus de 300’000 litres par année. «Quand nous avons commencé, nous n’étions qu’à 10 litres par jour, servis principalement dans des fêtes villageoises, poursuit-elle. Puis, grâce à la visibilité apportée notamment par la Fête de la tomate, nous nous sommes petit à petit développés. Nous avons aussi, je pense, bénéficié de l’engouement général pour les produits du terroir au moment où nous avons commencé.»

Après un fort essor pendant les années 2010, la situation globale de la bière artisanale s’est aujourd’hui stabilisée. «Genève est un peu dans la même position que Lausanne il y a cinq ans, qui avait atteint une sorte de plateau, constate Nathalie. Pour nous, continuer à se développer impliquerait forcément de passer à une autre échelle, à l’instar du choix qu’a fait Dr Gab’s. De notre côté, nous tenons à conserver notre modèle artisanal. Trop grandir n’est pas du tout notre volonté.»

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.