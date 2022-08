Les hameaux genevois (1/5) – À Malval, un paradis perdu Sur les hauts de Dardagny, le long d’une route au fort dénivelé, résident une poignée de familles. Une existence sans pareil, loin de tout. Théo Allegrezza

François Pottu, Jacques Pottu et Claire Bellevaux, au milieu des vignes dans le village de Malval, à Dardagny, en juillet 2022. LUCIEN FORTUNATI

Le bus 74 file à travers les vignes et les champs. La Plaine et l’usine grisâtre de Firmenich ne constituent plus qu’un lointain souvenir. Bientôt, ce sera au tour du château de Dardagny de s’effacer à l’horizon. C’est fait. La route sinueuse grimpe à présent et atteint un plateau. Dans le dos, le massif du Jura. En contrebas, l’Allondon et la région du Mandement. Plus que quelques centaines de mètres. On y est. Arrêt sur demande. Bienvenue à Malval.