Après la colère d’Andy Murray – À l’US Open, les pauses de la discorde sont de retour Après Novak Djokovic à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas a ravivé la polémique autour des pauses à New York. Dans les tournois de tennis, la problématique enfle. Jérémy Santallo

Stefanos Tsitsipas (à gauche) a été reçu froidement par Andy Murray au filet, à la fin de leur rencontre du 1 er tour à l’US Open. AFP

Il semblerait que le petit-déjeuner ait eu un goût amer, mardi, pour Andy Murray. On pourrait même certifier que la nuit n’a pas calmé l’ex-No 1 mondial, éliminé au 1er tour de l’US Open la veille au soir. «Fait du jour. Il faut à Stefanos Tsitsipas deux fois plus de temps pour aller aux toilettes qu’il n’en faut à Jeff Bezos pour se rendre dans l’espace. Intéressant», a envoyé le triple vainqueur en Grand Chelem à 8 h 10, heure de New York, sur Twitter.

L’Écossais est un être authentique. Il est plutôt du genre à enlacer son opposant après un combat, qu’il ait gagné ou non. Lundi, vaincu après près de cinq heures dans le stade Arthur-Ashe pour ce qui était l’affiche de la première journée à Flushing Meadows, «Sir Andy» a délivré une poignée de main glaciale à Stefanos Tsitsipas, coupable à ses yeux d’avoir usé et abusé du règlement ATP qui permet à un joueur de sortir quand bon lui chante – donc souvent au pire moment pour l’adversaire –, mais surtout sans limite de temps.