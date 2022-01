Examens sous Omicron – À l’Université, l’angoisse du présentiel pèse sur les révisions Les étudiants partagent leur inquiétude quant à la session d’examen à venir. Le rectorat, lui, se veut rassurant. Léa Frischknecht

En janvier, ce sont 55’000 passations d’examen qui auront lieu à l’Université de Genève, et ce, en présentiel. Une première depuis 2020. KEYSTONE

«Tous les jours, on regarde le nombre de cas et on se dit que le rectorat va revenir en arrière. Mais non.» Emma, étudiante en troisième année de droit à l’Université de Genève (UNIGE), se dit inquiète et en colère. Elle ne semble pas être la seule. L’incompréhension règne chez les étudiants qui commenceront leur session d’examens lundi, en présentiel, comme annoncé le 9 décembre. À l’époque, les réactions étaient assez partagées. Mais la vague Omicron semble désormais effrayer les universitaires.