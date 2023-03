Football – À Lugano, la victoire échappe encore à Servette Les Grenat ont concédé l’égalisation du 1-1 à la 90e minute. Mais ils restent deuxièmes. Valentin Schnorhk Lugano

Telle est donc la magie de la Super League: sur les 17 derniers matches, Servette n’en a gagné que trois. Et pourtant, il n’a toujours pas quitté cette deuxième place qu’il conserve, même quand il ne fait pas grand-chose pour la garder.

À Lugano dimanche, ils ont une nouvelle fois craqué après avoir ouvert le score par Théo Valls (suite à un cafouillage à la 74e): c’est à la 90e minute que Zan Celar a pu égaliser pour le 1-1, suite à un bon centre en retrait d’Amoura.

Et pourtant, les Grenat profitent du faux pas en début d’après-midi de Saint-Gall à Winterthour (défaite 1-0) pour accrocher le point qui leur permet de se maintenir à cette place de dauphin. Parce qu’au-delà de ça, Servette n’a pas beaucoup de satisfactions à tirer de ce déplacement tessinois où, il est vrai, il a dû composer avec passablement d’absences (Clichy, Crivelli, Douline, Mbabu…). L’occasion pour Théo Magnin d’être titularisé une première fois en Super League. Le latéral droit de 19 ans a rendu une copie propre, sans pour autant être véritablement dangereux offensivement.

Il faut dire que Servette n’a pas eu non plus des tonnes d’occasions dans ce match qu’il a essentiellement joué en transition, laissant la balle à Lugano le plus clair du temps (plus de 60% de possession tessinoise). Il faut signaler celle du quart d’heure, où bien trouvé par Bedia, Miroslav Stevanovic a piqué le ballon au-dessus du portier Osigwe, mais aussi par-dessus la barre.

Lugano, de son côté, ne s’est pas montré beaucoup plus inspiré, même si, dans la foulée, il a fait trembler le «néo-international» Jérémy Frick sur une frappe d’Aliseda que le Genevois a repoussé sur Celar. Mais le buteur slovène était cette fois-ci hors-jeu. Malgré tout donc, Servette est toujours deuxième.

Lugano - Servette 1-1 (0-0) Afficher plus Stadio Cornaredo, 2607 spectateurs. Arbitre: M. Turkes. But: 74e Valls 0-1. 90e Celar 1-1. Lugano: Osigwe; Hajrizi (79e Espinoza), Daprelà (32e Arigoni), Hajdari; Macek (63e Amoura), Sabbatini, Sabbatini, Valenzuela (79e Facchinetti); Bislimi (79e Babic), Celar, Aliseda. Entraîneur: Mattia Croci-Torti Servette: Frick; Magnin, Rouiller, Séverin, Baron; Cespedes, Cognat (87e Vouilloz); Stevanovic, Antunes (66e Valls), Kutesa (77e Pflücke); Bedia (77e Chaïbi). Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: 9e Hajrizi. 21e Antunes. 45e+1 Cespedes. 58e Bedia. 60e Macek. 71e Arigoni. Notes: Lugano sans Steffen (suspendu), Belhadj, Bottani, Mahou et Saipi (blessés). Servette sans Crivelli, Mbabu, Sawadogo (suspendus), Clichy, Diallo, Douline, Fofana, Lélé Diba et Rodelin (blessés).

