Spectacle jeunesse – À l’Opéra, Pinocchio ne chante pas comme un âne La marionnette incarnée par Anne Sophie Petit n’a pas laissé le public de bois lors de la première lausannoise. Boris Senff

Pinocchio remplaçant le joueur de tambour lors du spectacle des aventures de Colombine, Arlequin et Pulcinella. Jean-Guy Python

Depuis 1881, date de création du personnage de Carlo Collodi, Pinocchio n’a jamais perdu l’attention des artistes et du public, mais son regain de popularité actuel atteint des sommets – avec deux films très récents, l’un de Robert Zemeckis et l’autre de Guillermo del Toro. L’Opéra de Lausanne s’inscrit dans ce nouveau triomphe de la marionnette la plus célèbre au monde avec un spectacle qui, s’il a été créé en allemand en 2008 et produit en italien en 2013, vivait vendredi 31 mars sa première en langue française et dans une mise en scène inédite de Cédric Dorier.