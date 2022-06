Jeudi sera un jour suisse à New York. L’élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU ne fait pas un pli. La Suisse a sa place dans ce cénacle du moment où la neutralité n’est pas incompatible. Au contraire, l’engagement et le savoir-faire d’États neutres sont nécessaires pour réformer l’institution.

«Pour être comprise, la Confédération devra assumer ses prises de position et les construire de manière conséquente.»

La question qui s’impose est donc plutôt: comment la Suisse va-t-elle occuper sa place au Conseil de sécurité? Et là, un petit frisson nous parcourt l’échine. Pour être comprise, la Confédération devra assumer ses prises de position et les construire de manière conséquente.

Or ces derniers mois, l’exercice d’équilibrisme sur la neutralité auquel s’est adonné le Conseil fédéral – et surtout sa communication incompréhensible au début de la guerre en Ukraine – n’a pas rassuré.

Lorsqu’elle siégera au Conseil de sécurité de l’ONU en 2023 et 2024, la Suisse pourrait devoir prendre rapidement des décisions difficiles. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et ses services ont élaboré pour cela un mécanisme de prise de position compliqué.

Si des sanctions ou des mesures militaires devaient être votées à New York, le Conseil fédéral a prévu de consulter les présidentes des commissions de politique extérieure dans l’urgence avant d’envoyer son mot d’ordre à ses ambassadeurs.

Sans vouloir manquer de respect aux élus, consulter deux députés non représentatifs de l’ensemble du parlement ou de la population, à quoi ça sert? À se décharger de sa responsabilité? Et si ces deux personnes ne sont pas d’accord avec la ligne du DFAE, ou du Conseil fédéral, quel sera le résultat sur la place publique? À ce stade, la stratégie semble bancale.

Pour être crédible à l’ONU, il ne suffit pas d’être élu, il faudra surtout ne pas se dérober.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.