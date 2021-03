Chantier naval historique – À l’ombre du Port-Noir, la «Neptune» se refait une beauté Plus que centenaire, la majestueuse barque à voiles latines est en pleine rénovation. Son pont galbé sera remis à neuf pour la fin du mois de mai. Xavier Lafargue

Luc Deley (à droite) montrant la proue sur le pont de la «Neptune». La barque historique genevoise est actuellement en pleine rénovation. Laurent Guiraud

Portés par la bise, les bruits de marteau, de scie à bois et de ponceuse s’entendent de loin à l’approche du Port-Noir. C’est là, à l’abri des regards, que la «Neptune» se fait belle. Construite en 1904, cette grande barque à voiles latines, habituellement amarrée aux Eaux-Vives, près du Jardin anglais, est sans aucun doute le bateau le plus connu des Genevois. Et aussi le plus apprécié. Dès lors, il méritait bien une importante rénovation, la dernière remontant à 1985.

«On a tout démonté. Et la difficulté ici, c’est que rien n’est droit!» Luc Deley, membre de la Fondation Neptune

Ce jeudi 18 mars, six menuisiers et charpentiers sont sur le pont. Sous leurs pieds, la «Neptune» – 27,3 m de long pour 8,5 m de large, 72,5 tonnes – tangue doucement. Empaquetée dans la toile entourant les échafaudages, elle paraît plus petite qu’elle ne l’est. Sans doute parce qu’elle est privée de ses mâts, pour les besoins du chantier.