Le Grand-Saconnex – À l’ombre de la vigne du Délice Ange’vin Le chef Jean-Jacques Maréchal compose des plats ensoleillés, dont les produits grésillent parfois sur la braise et sont servis sur une adorable terrasse. Alain Giroud

Au Délice Ange’Vin, avec son chef de cuisine Jean-Jacques Maréchal et Céline. LUCIEN FORTUNATI

Lorsque le soleil tape trop fort sur les têtes, la terrasse du Délice Ange’vin, recouverte de vigne vierge, devient une précieuse oasis de fraîcheur. Vous trouverez ce petit coin gourmand au Grand-Saconnex; il en était autrefois l’auberge communale. Il est dirigé par Jean-Baptiste Léger et la cuisine est assurée par Jean-Jacques Maréchal, qui ensoleille ses assiettes généralement avec talent.

Burratina et tomates de toutes les couleurs

Une entrée pleine de soleil.

Été oblige, il concocte une ronde multicolore entourant une burratina dodue. On la fend d’un coup de couteau, le cœur coule, crémeux. Il se déguste en piquant un gros dé de tomate rouge, un autre jaune, un troisième zebra, donc vert. Le plat est normalement assaisonné d’un pesto, mais on a préféré une pincée de fleur de sel, un voile de poivre et un filet d’une excellente huile d’olive, dominée par le fruit.

Un très appétissant ceviche de dorade.

Le ceviche de daurade se veut plus tonique. Le chef ne mégote pas sur la puissance des saveurs exprimées. Le poisson est d’abord taillé en larges cubes longuement marinés, sans doute au citron vert. On les retrouve pataugeant dans un gaspacho vert, à base de tomates zebra. Il est dynamisé par de fines lames d’oignon blanc, une julienne de coriandre fraîche et surtout de petits lardons de chorizo. Une tranche séchée et lustrée de cette charcuterie s’affiche d’ailleurs, comme un étendard, dans l’assiette.

Un souci de cuisson sur les tentacules de poulpe.

Il y a eu, hélas, un couac pendant ce repas. Deux tentacules de poulpe posés sur deux demi-fenouils. On n’a quasi-pas pu entamer les premiers avec le couteau. Il n’était certes pas vraiment tranchant. Mais la parcelle de mollusque arrachée a aussi résisté aux coups de dent. Ces bras de mollusque ont donc été abandonnés sur le rond de porcelaine en compagnie des fenouils grillés dont seules les deux ou trois feuilles intérieures étaient assez tendres. Décidément… Ah! Ultime détail, le boulgour caché sous les éléments principaux, était absolument délicieux…

Comme les crevettes géantes qui ont grésillé sur la braise du barbecue installé sur la terrasse. Céline, chargée de la cuisson, les a surveillées attentivement afin que leur chair reste translucide. Elle croquait sous la dent, dans un foisonnement de saveurs iodées. Ces crustacés se grignotent en compagnie d’une ratatouille parfumée, aux légumes taillés en grosse brunoise offrant une belle mâche. On en oublie le poulpe! Une tarte au citron revisitée pour le dessert? Ne la manquez pas! Imaginez une base de crumble, une bordure en bulles de sabayon passées à la salamandre et, au centre, un dôme de crème onctueuse. Superbe gourmandise!

On a apprécié: le charme de la terrasse recouverte de vigne vierge.

On a moins apprécié: le prix du poulpe (47 fr.) reparti en cuisine, mais resté sur l’addition.

Délice Ange’Vin, 48, L’ Ancienne-Route,Le Grand-Saconnex ; tél. 022 798 07 27 ; fermé samedi et dimanche ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 70 fr ; terrasse ; parking proche ; accès handicapés.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

