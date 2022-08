Festival du film de Locarno – À Locarno, palmarès à la traîne pour édition royale Le Léopard d’or décerné à la Brésilienne Julia Murat pour «Regra 34» ne restera pas dans les annales. Heureusement, celui de la section Cinéastes du présent relève le niveau. Pascal Gavillet

La cinéaste Julia Murat pose avec son Léopard d’or. KEYSTONE

Le 75e Festival du film de Locarno s’est achevé samedi soir, laissant un sentiment de morosité. Non pas tant à cause du niveau artistique des différentes sélections, dont la haute tenue mérite une fois de plus d’être relevée. Ni en vertu de cet adage qui estime que toutes les bonnes choses ont une fin, et la manifestation tessinoise, comme chaque année, ne peut pas durer éternellement. Mais parce que, comme souvent, le palmarès de cette édition ne nous semble ressembler à rien. Donner le Léopard d’or de la compétition officielle à «Regra 34», de la Brésilienne Julia Murat, ne paraît pas correspondre à un geste cinématographique, voire artistique, en accord avec le reste, c’est-à-dire l’ensemble des films présentés.