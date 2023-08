Festival du film – À Locarno, le cinéma en fusion Racontant un épisode méconnu de la guerre froide atomique, le film serbe «Guardians of the Formula» a fait frissonner la Piazza Grande. Francois Barras

Le professeur Dragoslav (joué par le Serbe Radivoje Bukvic) peu avant que son expérience ne tourne mal…

Le succès d’«Oppenheimer» a déteint jusque sur la Piazza Grande, à défaut d’une actualité géopolitique moins fictionnelle. Guerre froide, blocs idéologiques, équations tordues et physiciens austères… Les années 50 ont eu leurs vedettes de l’atome tripoté mais surtout un nombre considérable de seconds couteaux obscurs dans ce théâtre d’ombres que constituait alors la course à la destruction massive.

«Guardians of the Formula», en serbe «Čuvari formule», choisit d’en raconter un épisode peu connu – et pour cause. En 1958, la guérison à Paris par une équipe médicale française de quatre scientifiques yougoslaves irradiés suite à une expérience fut traitée en douce: leur retour dans le bloc soviétique fut suivi quelques années plus tard par l’abandon de la filière yougoslave d’une fabrication d’arme atomique.

Alexis Manenti campe le professeur Georges Mathé, qui innova dans le traitement des leucémies grâce aux greffes de moelle osseuse.

Le point de vue du film défend que la part d’humanité commune entre deux groupes de chercheurs aux buts pourtant antagonistes a conduit le communiste Dragoslav à brûler ses travaux, que le gaulliste Maté lui avait pourtant restitués une fois réussie, contre toute attente, la transplantation de la moelle osseuse. C’est aussi cet exploit médical que raconte «Guardians of the Formula».

L’histoire est-elle trop belle pour être vraie? Elle est en tout cas parfaitement racontée et campée dans le film du Serbe Dragan Bjelogrlic qui, avec un casting binational brillamment porté par les deux savants en chef (Radivoje Bukvic et Alexis Manenti), restitue l’univers de suspicion besogneuse de ces années-là et met en parallèle deux expériences – celle, ratée, des savants irradiés puis celle, novatrice, de leur guérison – pour conclure sur une note d’espoir. Sans angélisme mais avec beaucoup de conviction, le film irradie une conviction contagieuse. Il n’a pas encore de sortie suisse.

