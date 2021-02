Les choix de la rédaction – À lire… Jollien, Baer et des BD! Une BD de Sylvie Roge, des élucubrations d’Édouard Baer, la sagesse selon André, Jollien et Ricard. Cécile Lecoultre , David Moginier

Un abécédaire avec le trio de moine, psy et philosophe le plus couru de la planète! DR

BD Le soir de Noël, Fanny est arrêtée par la police. Elle reconnaît avoir tué mais on ne sait pas encore qui. On ne le saura qu’à la fin du récit de sa vie qu’elle fait à son avocat. Une vie si partagée entre l’amour et la haine, l’amour de sa sœur jumelle, son inséparable double, et la haine de leur mère qui leur en veut pour le départ de leur «géniteur». Le premier scénario de Sylvie Roge flirte par moments avec les clichés sur les jumeaux, bien sûr, mais il dessine un portrait réaliste de cette famille brisée, dont les moments de bonheur sont ceux passés avec l’oncle Louis et la tante Pauli. Porté par le dessin très graphique de son compagnon Olivier Grenson, le drame se noue avec conviction sur une chanson d’Amy Winehouse. dmog

Grenson et Sylvie Roge signent «La fée assassine». DR

Édouard Baer signe son premier bouquin! DR

Essai Édouard Baer n’en revient pas d’oser enfin signer un livre. Car enfant, il a grandi dans le si profond respect de la littérature qu’«à moins d’être Proust», il ne fallait même pas songer à publier. L’homme de théâtre et de cinéma a pris sa revanche, pose ses «Élucubrations frappées par la grâce». Y pointe le regret de ne pas pouvoir arpenter la scène. Alors il l’imagine, invoque ses maîtres, Bukowski ou Romain Gary, convoque ses amis fantômes, Jean Rochefort, Carmet et autres génies amuseurs, récite Malraux au seuil du Panthéon. Miracle, on croit l’entendre, crissant de cette autodérision malicieuse qui donne envie de prendre un verre avec lui au Bar du bout du monde. cle

Le réalisateur et comédien ose enfin l’écriture. DR

Abécédaire Après le best-seller «Trois amis en quête de sagesse», Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard reviennent réconforter avec un manuel de sagesse vulgarisée. Le moine invite à contempler «l’intimité d’une fleur», le psychiatre procède par ordonnance plus matérialiste, le philosophe suisse disserte avec Spinoza ou Bobin. La forme d’abécédaire pousse à fureter dans ces pensées éveillées, croisement interdisciplinaire accentué par les renvois auxquels ces complices invitent. Une bienveillance irrésistible se dégage de ce matelas compassionnel où coconner en ces temps troublés. «Si vous avez du mal avec l’optimisme, prenez au moins la peine de ne pas être pessimiste.» À méditer. cle

Un nouveau manuel pour le trio. DR

«Le clan des Otori», déjà décliné en plusieurs volumes, est décliné en bande dessinée. DR

BD À la base, une saga écrite depuis 2002 par Lian Hearn, pseudo de la romancière Gillian Rubinstein. Avec «Le clan des Otori», une vaste fresque se déroulant sur une île fictive ressemblant au Japon médiéval, l’écrivaine britannique a trouvé le succès – plus de 1,2 million d’exemplaires vendus. Stéphane Melchior au scénario et Benjamin Bachelier au dessin adaptent en BD cet univers teinté de fantastique. Le même duo avait mis en cases «Gatsby le magnifique» en 2013, d’après F. Scott Fitzgerald. Une réussite. Les deux auteurs plantent le décor dans «Le silence du rossignol»: malgré d’inévitables coupes, on retrouve le jeune Takeo, sauvé de la mort par sire Shigeru, chef du clan des Otori. Pouvoirs magiques, luttes sanglantes, amour, spiritualité, l’essentiel y est. À suivre… PH.M.