La sélection de la rédaction - À lire ce week-end

Un Texas saignant comme il faut

Le frère, de retour au Texas, est prévenu d’entrée. Éditions Delcourt 2021

Décidément, le Far West continue à nous fasciner, parce que c’est un pays où les faux-semblants fondent comme neige au soleil du Texas. C’est bien le sens de la nouvelle série des Éditions Delcourt, qui traduit des albums états-uniens avec toute leur rudesse, avec ces scénarios noirs dont on pressent la fin sinistre. Pour le premier volet, on plonge dans le comté d’Ambrose, imaginé par Chris Condon. Joe Bob Coates, un brave type, en est le shérif vieillissant qui connaît tout son monde. Quand un petit voyou est assassiné, cela ne l’angoisse pas trop. Mais quand le gentil frère de ce dernier rapplique après toutes ces années, Joe Bob comprend vite que sa retraite s’éloigne dans le feu et la fureur. Le dessin de Jacob Phillips, fils du grand Sean Phillips, prolonge l’ambiance étouffante et sanglante de ce néowestern réussi. dmog

Franz Bartelt, entre philosophie absurde et roman noir

Franz Bartelt, un auteur atypique à découvrir absolument! DR

Franz Bartelt, 71 ans, enchante par sa petite musique teintée d’absurde poméranien, de bon sens normand et d’un je-ne-sais-quoi venu du fond des Ardennes. «Un flic bien trop honnête», c’est l’inspecteur Wilfried Gamelle, fonctionnaire qui ne boit pas, ne fume pas, ne drague pas. Sa femme s’en charge pour lui et, bientôt, divorce.

Assez bonhomme pour encaisser le coup, le policier accepte même de devenir le chauffeur de son richissime amant. Dans cette enquête à l’aveugle où un cul-de-jatte n’aidera guère à la manœuvre, les péripéties les plus farfelues s’enchaînent avec un réalisme goguenard.

L’écrivain gambade à travers une quarantaine de cadavres, fleurit les tombes des préjugés avec la fraîcheur des Antoine Blondin et Marcel Aymé d’antan. Jusqu’au final, absolument amoral, bien sûr. cle

Un bijou de roman noir entre absurde et poésie.

«Pourquoi?»… mais oui, pourquoi?

Charles Berberian, auteur tout-terrain, répond aux questions des enfants. Édifiant. DR

Julien Baer et Charles Berberian, malgré leur impertinence, demeurent de fiables piliers de sagesse face aux enfants. Prenez leur dernier bouquin, «Pourquoi?» Pas question ici d’opposer un définitif «Parce que» à l’énervant bambin qui interroge sur l’opportunité de ranger sa chambre. Citez-lui le cas de Pierre Moulon, qui, n’ayant pas réglé son bazar, s’est perdu dans la pièce jusqu’à quasi mourir de faim.

À qui se demande pourquoi se lever le matin, rétorquez que vous ne voudriez pas vous lever la nuit. Quant à l’écervelé qui ne veut pas couper ses cheveux, évoquez la pousse de l’herbe, des arbres, la forêt qui risque de surgir de son crâne.

Autre question existentielle: la nécessité de se laver. Là, le duo conseille de la jouer malin: «Ah bon, il faut prendre une douche chaque jour?» cle

Julien Baer se charge des textes de «Pourquoi?» DR/Hélium

Délicieux ouvrage à partager…

