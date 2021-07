Les choix de la rédaction – A lire ce week-end Une saga sicilienne de barons industriels, une baleine mangeuse de livres et une épopée sportive en BD. David Moginier , Cécile Lecoultre

«Les lions de Sicile», une saga déguisée en guide de voyage

Stefania Auci a passé plusieurs années de recherche avant de se lancer dans la saga des «Lions de Sicile», qui comptera plusieurs volumes. DR

Phénomène éditorial, «Les Lions de Sicile» revient sur le clivage de la société italienne au 19e s. entre les aristocrates à la «Guépard» de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, et les dynasties forgées dans la sueur, les Agnelli à Turin ou Pirelli à Milan. La romancière Stefania Auci s’attache aux Florio qui de Trapani à Marsala, dans la «Sicile africaine», ont ainsi bâti un empire de soie, quinoa, thon etc. En témoignent encore aujourd’hui leurs «cantina» ou entrepôt ouvrier, leurs domaines vinicoles fastueux… Au récit sentimental propre à ce type de saga, entre business amoureux, code d’honneur et guérilla commerciale, se substitue avec une belle obstination une toile historique fascinante. Des Bourbons royalistes aux armées de Napoléon en passant par les velléités napolitaines ou palermitaines, un véritable guide de voyage! CLE

A voir encore aujourd’hui la «cantina» de la famille, au bord de la mer à Marsala. DR

«Les Lions de Sicile» Afficher plus Stefania Auci Éd. Albin Michel, 555 p.

«Marathon», un roman graphique qui tient la distance

Retranscrire un marathon historique comme seule et unique histoire pourrait paraître une gageure. Pourtant, Nicolas Debon l’a fait avec brio. Il relate celui des Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam, cette époque entre-deux-guerres où l’olympisme devait rassembler les peuples. Face aux favoris, l’équipe française semble un peu démunie. Le quatrième athlète a été accueilli par défaut, un Algérien manœuvre chez Renault, que même son entraîneur méprise. Devinez qui a finalement gagné? El Ouafi Boughéra, cet Algérien qui court pour un pays qui n’est pas le sien. Le dessinateur lorrain réussit un superbe roman graphique tout au long de la course, dans l’esprit de ces coureurs que les 42,195 km poussent au bout d’eux-mêmes. Un découpage serré, un dessin qui ressemble à des gravures, des couleurs sanguines. DMO

«Marathon» Afficher plus Nicolas Debon Éd. Dargaud, 128 p. L’album suit un marathon de bout en bout. DR

Dans le ventre de «La baleine bibliothèque»

Un découpage qui s’adapte au rythme du conteur, passant du multicases traditionnel à la pleine page illustrée, dans une démarche poétique irrésistible. LE LOMBARD/DR

Sans se douter qu’un fait divers allait les rattraper – rappelez-vous de cette histoire de cétacé «avalant» un pêcheur de homard du Massachusetts il y a quelques jours – Judith Vanistendael et Zidrou imaginent eux aussi une drôle d’histoire de baleine ventrue. Un marin facteur, à la manière de Mermoz ou Saint-Ex, s’aventure au large, dans cet océan qui gargouille de mystères. Assez excentrique pour se lier d’amitié avec une créature phénoménale. Dans son estomac, des milliers de livres sont rangés de «Ah, ah, le mangeur de rêves» à «Zzzzix, le moustique électrique». Mais les hommes, bêtes à pleurer parfois, la harponnent. Le sang gicle. Par bonheur, les auteurs détestent les histoires qui finissent mal. Ce qui n’empêche pas leur conte de briller comme un phare d’une lumineuse intelligence. De quoi séduire les vacanciers! CLE

«La baleine bibliothèque» Afficher plus Vanistendael & Zidrou Éd. Le Lombard, 78 p. Un des plus beaux albums Jeunesse de l’été! DR

«1794» ne laisse pas indemne

Après «1793» et «1794», il ne reste plus qu’à attendre la suite de la trilogie. DR

Après «1793», le Suédois brasse les remugles de «1794» avec toujours, sous la vilénie, une subtilité d’enfer. Le régime de la Terreur règne dans la France de 1793 mais ses sinistres conséquences contaminent l’Europe entière. L’écrivain Natt och Dag, 41 ans, empoignait ces lambeaux d’humanité dans «1793» il y a deux ans, il poursuit sa descente aux enfers sans plus d’états d’âme dans «1794».

Son pays vomit ses archaïsmes dans la boue des révolutionnaires, la monarchie chancelle mais les lumières scientifiques peinent à éclairer le monde. Voilà pour le contexte, que l’auteur esquisse à coups de détails subjuguants. Comparé à Patrick Süskind, lui se revendique héritier d’Umberto Eco – et, au fond, semble ciseler un style propre au-delà de la fusion de la recherche historique et du flair mélodramatique.

«Mon amour sans réserve pour «Le nom de la rose», confiait-il à «Publishers Weekly», m’a rendu assez fou pour tenter une intrigue similaire: une couche de polar pour ceux qui cherchent à se divertir, une couche de faits historiques pour les amateurs du genre et une touche d’extase, ce truc entre la raison et le chaos…» Niklaas Natt och Dag

Le premier tome de cette trilogie annoncée frappait par son intrigue allègre malgré sa noirceur frisant le gore. Ainsi de la souplesse de l’un de ses protagonistes majeurs, Caldwell, l’enquêteur rentré manchot du front. Ce bougre à l’alcoolémie versatile claudique toujours vers son destin en portant en bandoulière ce qui lui reste d’humanité.

Autour de ce piteux héros zone une faune hallucinante. Des frères bourgeois dans une bonne famille de Stockholm que tout oppose, l’un frappé par les fées qui vont le maudire ensuite, l’autre de malédiction qu’il lui faudra combattre. Un pervers sexuel qui sous couvert de s’affranchir de la traite des esclaves à Saint-Barthélemy, alors propriété suédoise, organise des crimes et jeux pédophiles. Une mère Courage qui va négocier sa chair pour sauver ses enfants.

Alors que les gouvernements manipulent les peuples, les êtres s’ébrouent en quête d’oxygène. Glissant du journal intime à la fresque globale, le Suédois cale chaque pièce d’un puzzle machiavélique. Tout s’imbrique dans une course ignominieuse vers la survie qui s’échappe inexorablement. Car Niklas Natt och Dag ne laissera aucune chance à ses créatures. CLE

«1794» Afficher plus Niklas Natt och Dag Éd. Sonatine, 544 p. Un formidable roman dont Joël Dicker confiait à «24 heures» que personne n’en sortait indemne. Expérience faite, c’est vrai! DR

