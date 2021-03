Multimédia – À l’hôtel Paradiso, hôtel et cinéma ne font qu’un Cet hôtel parisien inaugure un concept fou: recréer l’expérience d’une salle de projection dans chacune des chambres tout en conservant les services privilégiés d’un établissement hôtelier. Christophe Pinol

Chaque chambre est dotée d’un projecteur laser Optoma 4K HDR qui affiche une image de 2,85 m de diagonale. Côté audio, une barre Yamaha composée de 34 haut-parleurs simule un son surround 7.1.2. Romain Ricard

Dans le contexte actuel de la pandémie, avec des salles de cinéma fermées depuis des mois, le concept du premier cinéma-hôtel au monde, qui vient d’ouvrir à Paris, a de quoi séduire. Et pas seulement les cinéphiles. Imaginez: des chambres équipées du matériel dernier cri en matière de son et de vidéo, avec écran géant, où l’on peut programmer des séances à la carte et pousser le volume aussi fort qu’on le souhaite…

C’est ce que propose depuis le 10 mars l’hôtel Paradiso, à un jet de pierre de la place de la Nation, dans le XIIe arrondissement. Entièrement consacré au septième art, le bâtiment jouxte et surplombe à la fois la salle Nation du groupe MK2, géant du cinéma d’auteur avec dix multiplexes à Paris et neuf dans le sud de l’Espagne.