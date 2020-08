Covid-19 – À l’heure du bilan, l’école à distance s’en tire globalement bien Le DIP a évalué l’enseignement en ligne. Du positif mais aussi des bémols: maîtres formés en urgence, élèves dépourvus d’outils et échec en hausse au Cycle. Aurélie Toninato

Justin effectue l'école dans sa chambre à la maison a l'aide d'un ordinateur portable lors de la pandémie du virus Coronavirus. KEYSTONE/ Laurent Gillieron

Le 16 mars, alors que les cas de Covid-19 se multiplient, le Conseil fédéral décrète la fermeture de toutes les écoles. Face à cet événement «brutal et inattendu, en quelques jours, le Département de l’instruction publique (DIP) a dû mettre sur pied un enseignement à distance», a rappelé jeudi sa magistrate, Anne Emery-Torracinta. Durant deux mois, les élèves du primaire et du Cycle d’orientation ont donc suivi l’école en ligne; les jeunes du secondaire II sont restés à la maison un mois de plus. Comment les élèves, les parents et les enseignants ont-ils vécu cette période et quelles leçons en tirer? Le DIP a présenté jeudi un bilan «non exhaustif».