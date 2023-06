Au «Royaume du VTT» – À Lenzerheide, la fête du VTT emporte une foule de passionnés La station grisonne vibre chaque année dans le sillage des meilleures vététistes de la planète. Camille Balanche et les as de la descente y ont rajouté une couche à la douce folie du week-end de Coupe du monde. Robin Carrel Lenzerheide

Camille Balanche dans ses œuvres sur la piste de descente de Lenzerheide. KEYSTONE

«Lenzerheide, c’est une folie. Mais c’est encore pire en France pour ce qui concerne la descente. En Suisse, il y a bien davantage d’amour du cross-country et j’espère que ça va un peu changer! Mais là, aujourd’hui, il y avait du monde tout au long de la piste et c’était génial.» Camille Balanche a été déçue de sa deuxième place samedi, à un peu plus d’une demi-seconde de la Britannique Rachel Atherton. Mais la Neuchâteloise a tout de même apprécié son week-end dans les Grisons, là où le Mountain Bike est chez lui.