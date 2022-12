Course de l’Escalade – À l’école de l’Escalade, ils battent le pavé avec bonheur Après sa légion de marcheurs la veille, la 44e édition a retrouvé ce dimanche matin ses pelotons juvéniles. Pascal Bornand

La catégorie parents-enfants, un hymne à l’effort partagé. PBO

Les chiffres donnent le tournis mais ils sont encore plus vertigineux lorsque la foule les incarne. Ainsi, cette interminable légion de marcheuses et de marcheurs, partie samedi soir de Veyrier. Une procession plutôt, nocturne et radieuse. Huit mille adeptes du walking en route pour les Bastions. Septante-deux mille kilomètres au compteur à l’arrivée, ça use énormément. «Et c’est génial», paraît-il, à entendre le gazouillis du peloton.