Pays de fabrication – À l’avenir, le pain devrait être traçable Une idée partie de Genève devrait être adoptée par le Conseil national ce mercredi, à la grande satisfaction des artisans boulangers. Antoine Grosjean

Depuis la gauche : John Schmalz (directeur du Cercle des Agriculteurs de Genève et environs) et Eric Emery (boulanger, pâtissier)., dans le laboratoire de la boulangerie Emery. FRANK MENTHA

Comme de nombreux autres produits, le pain devrait à l’avenir être traçable. Autrement dit, le pays où il a été fabriqué devrait être indiqué sur l’emballage, ainsi que sur la carte des restaurants. Cela vaudrait également pour tous les produits de boulangerie, comme les sandwiches. Une motion instaurant cette obligation, dont l’idée est partie de Genève, est au programme du Conseil national ce mercredi. Elle a toutes les chances d’être adoptée haut la main.

Le but est d’informer le consommateur sur les pains préfabriqués ou précuits qui sont de plus en plus souvent utilisés dans la boulangerie, la restauration, l’hôtellerie ou le commerce, et qui proviennent généralement de l’étranger. Pour les artisans boulangers qui font encore leur pain eux-mêmes, il y a là une concurrence déloyale. «L’équation est simple, confie Alain Jenny, boulanger à Châtelaine. Le prix de la farine est trois fois moins cher en Europe qu’en Suisse, et pour le beurre, c’est le quart du prix. Or ces produits sont protégés par des taxes monumentales à l’importation. En revanche, un produit transformé, comme un croissant au beurre, n’est frappé que de taxes insignifiantes.» Selon lui, un croissant préfabriqué ou précuit venu de France, de Pologne ou d’ailleurs est vendu entre 30 et 80 centimes, en fonction de la qualité. «Moi, je peux vendre mon croissant au mieux à 1 fr. 20 au prix de gros.»