Hockey sur glace – À Lausanne, les Aigles se sentent comme à la maison Les Grenat n’ont toujours pas perdu sur la glace du LHC. Cinquième match pour autant de succès, avec un but de Noah Rod en prolongation. Christian Maillard Lausanne

Gauthier Descloux a dit non à Denis Malgin. Le portier des Aigles a une fois de plus réalisé un gros match à Malley. KEYSTONE

Vous reprendrez bien un peu de ce succulent filet? Dans cette magnifique patinoire lausannoise, les Servettiens s’y sentent si bien qu’ils se comportent comme des goujats; ou comme s’ils étaient à la maison, en se servant sans gêne et de bonne grâce dans le plat, en y ajoutant la sauce avec bonheur. Ils tapent à la porte du succès, se mettent à table, choisissent, comme Linus Omark, un bon morceau de bravoure (deux buts) et à l’heure du dessert, de quitter la glace, Noah Rod, Tanner Richard et leurs copains des Vernets repartent du côté de Genève avec la banane, après avoir inscrit la troisième réussite en overtime…