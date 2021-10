De retour en Suisse romande – À Lausanne comme ailleurs, l’équipe de Suisse veut se lier à son public L’entraînement ouvert de lundi a attiré près de 400 personnes à la Pontaise. L’ASF en fait un axe important de sa stratégie de communication. Valentin Schnorhk

Yann Sommer était l’un des joueurs les plus ovationnés par la foule présente à la Pontaise. Keystone-ATS/Laurent Gilliéron 1 / 1

L’équipe de Suisse vaut bien l’école buissonnière. Marie a 18 ans et l’âge de l’assumer. Sa mère consent. Elle l’a même accompagnée depuis le Valais pour se rendre jusqu’à la Pontaise et assister au retour de la sélection nationale en Suisse romande, deux ans après son dernier passage. «Bon, c’est surtout Yann Sommer qui m’a attirée, se marre la jeune fille. Mais cette équipe dégage une proximité avec les gens, ce sont des joueurs qui me paraissent généreux et qui ne se prennent pas la tête. Surtout après la victoire contre la France à l’Euro. Un moment inoubliable que nous avons vécu depuis les Caraïbes.» Bénédicte, la maman, confirme: «Nous avons ressenti une fierté nationale extraordinaire.» De quoi justifier les kilomètres et l’épreuve de la pluie, pour voir de plus près son équipe.