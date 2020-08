Série via ferrata (6/8) – À l’assaut de la face nord Durant l’été, «Le Matin Dimanche» vous invite à découvrir les plus belles via ferrata de Suisse romande. Sixième épisode avec la via ferrata du Moléson. Florian Müller

Tout au long de l’ascension, il s’agit de prendre le temps de décoller ses yeux de la paroi pour admirer la vue: l’entier de la Suisse romande est à vos pieds. Sébastien Anex

La semaine passée, on vous a parlé de Sylvester Stallone et de sa mémorable interprétation de l’alpiniste Gabe Walker dans «Cliffhanger» (1993). Puisqu’on avait osé la comparaison avec nos déboires sur la Via Farinetta, poussons le bouchon encore un poil plus loin. Dans «La Sanction» (1975), Clint Eastwood s’attaque à la face nord de l’Eiger – à notre niveau, c’est la face nord du Moléson qui se dresse sur notre route. La gloire nous attend au sommet.