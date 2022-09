Communes genevoises – À Lancy, les habitants sont invités à la cueillette La Municipalité ouvrira ses vergers communautaires du Parc Bernasconi samedi à 9 heures. Léa Frischknecht

La Ville de Lancy dispose de 178 arbres fruitiers répartis sur 14 sites. VILLE DE LANCY

En 2019, la Ville de Lancy clôturait ses quatre vergers principaux après avoir constaté des cueillettes sauvages de fruits pas encore mûrs. Samedi, la Commune rouvre ces espaces pour offrir une «récolte communautaire» à sa population.

Au total, Lancy compte 178 arbres fruitiers répartis sur 14 sites. Cognassiers, pruniers et cerisiers côtoient poiriers et pommiers. La cueillette communautaire, elle, ne concernera que les pommes. Un mois plus tard, les participants pourront s’essayer au pressage dans le cadre d’un atelier prévu le samedi 15 octobre.

Épicerie communautaire

Si les participants pourront repartir avec quelques pommes ou un litre de jus dans leurs besaces, la moitié des fruits récoltés seront distribués à l’Épicerie solidaire communale. Située au chemin de l’Adret, l’institution apporte une aide alimentaire aux Lancéens dans une situation de précarité pour la somme symbolique de 1 franc.

Avis aux intéressés: le rendez-vous est donné samedi à 9 heures au Parc Bernasconi. Pour l’atelier pressage du 15 octobre, même lieu, même heure (mêmes pommes). L’inscription peut se faire au 022 879 04 12 ou à environnement@lancy.ch.

Léa Frischknecht est journaliste à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.