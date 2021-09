Communes – À Lancy, le PLR s’oppose à la municipalisation des crèches Le parti annonce lancer une initiative populaire pour la création d’une fondation qui fédérerait le secteur de la petite enfance. Léa Frischknecht

Actuellement, les cinq crèches et cinq garderies de la commune sont gérées par des associations. Un rapport évoque l’importance d’améliorer la gouvernance. Odile Meylan

La municipalisation des crèches lancéennes, le PLR n’en veut pas. Et il le fait savoir. En mars dernier, lors d’une séance du Conseil municipal, le parti s’était opposé au projet porté par la conseillère administrative Salima Moyard. Mais la majorité rose-verte l’avait emporté par 18 voix contre 14 et le Délibératif avait décidé d’intégrer les employés des crèches et garderies à l’administration communale, doublant ainsi ses effectifs.

Tout commence en novembre 2020, quand un rapport analysant la situation actuelle en matière de structures d’accueil de la petite enfance est présenté au Conseil municipal. Il en ressort que le statu quo n’est plus possible. En plus de soulever que 600 enfants se trouvent sur liste d’attente malgré les 540 places de crèches déjà disponibles, il relève que les pratiques et conditions d’accueil diffèrent selon les établissements. Trois scénarios possibles sont alors envisagés: le maintien du modèle associatif actuel, la création d’une fondation ou la municipalisation des crèches. C’est cette troisième option qui est privilégiée par le Conseil administratif et qui sera adoptée quatre mois plus tard.

Économie de 800’000 francs

Mais le PLR n’a pas dit son dernier mot et a lancé, vendredi, l’initiative populaire communale «Une fondation pour plus de places de crèche à Lancy». Concrètement, le comité d’initiative souhaite privilégier le deuxième scénario avec la création d’une fondation qui puisse coordonner les différentes entités de la petite enfance déjà présentes à Lancy. Des exemples existent déjà, à l’image de la Fondation communale immobilière de Lancy (FCIL), créée par le Conseil administratif en 2008.

Pourquoi une fondation plutôt que la municipalisation? Thierry Aeschbacher, conseiller municipal PLR, souligne tout d’abord l’aspect financier. Alors qu’une municipalisation des crèches et garderies coûterait environ 1,3 million de francs par année, le budget de la fondation devrait atteindre 500’000 francs. «L’économie s’élèverait donc à 800’000 francs annuels et permettrait de répondre réellement aux problèmes soulevés par le rapport, car cet argent pourrait servir à créer 25 places de crèche supplémentaires par année», précise Thierry Aeschbacher.

Gestion plus démocratique

Il n’y a pas que le prix qui déplaît. Selon Denis Khatchadourian, membre du comité d’initiative, une telle décision risque d’amoindrir la gestion démocratique de la petite enfance. «Les parents n’auront plus aucun regard sur la gestion des crèches et garderies. Or, ils doivent avoir un poids dans le processus de décision. Mettre son enfant en structure de garde est un moment important, il représente souvent la première séparation, et les parents veulent choisir comment ça va se passer.» Thierry Aeschbacher précise que dans la fondation, des parents élus pourront s’engager durant cinq ans.

En tant qu’ancien président d’une garderie lancéenne, Denis Khatchadourian souligne toutefois l’importance de ne pas maintenir la situation actuelle. «Il y a de réels manquements, à l’image d’une veille juridique, aujourd’hui inexistante mais qui pourrait nous aider à être au courant des derniers changements de loi et à nous coordonner pour les appliquer.» Thierry Aeschbacher ne nie pas non plus la nécessité de mieux fédérer les cinq garderies et cinq crèches de la commune, gérées par huit associations. Mais à moindre coût et de manière démocratique.

Le comité d’initiative dispose de quatre mois pour récolter 1864 signatures et présenter le projet de fondation dans les urnes lancéennes.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

