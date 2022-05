Mouvement social – À l’aéroport, journée de grève pour les taxis À Cointrin, les chauffeurs de taxi étaient absents mardi. Ils dénonçaient les tarifs au forfait. Léa Frischknecht

Mardi, les voyageurs de l’aéroport de Genève ont dû trouver d’autres moyens que les taxis pour rejoindre le centre-ville. LAURENT GUIRAUD

Mardi, plus aucun taxi ne stationnait devant l’aéroport de Genève pour cause de grève, comme le révèle la télévision Léman Bleu. Plusieurs fédérations d’indépendants dénonçaient les nouveaux tarifs réglementés par forfaits et la fin du statut d’indépendant pour les chauffeurs. La loi, votée par le Grand Conseil en janvier, est actuellement en consultation.

Impossible retour en arrière

«Pour aller en ville, il faut compter entre 30 et 35 francs. Ce sont des forfaits impossibles car les prix dépendent des heures, de la circulation ou des bagages des clients», explique Sophie Massarotto, présidente d’ATSP Taxis, au micro de la chaîne genevoise. Fabienne Fischer, elle, rappelle qu’elle ne peut revenir sur le principe des forfaits, désormais acté dans la loi, et dont le but est d’éviter les abus. Mais la conseillère d’État en charge de l’Économie et de l’Emploi affirme que «la porte est ouverte à la discussion».

La grève a poussé les clients à se rabattre sur les transports publics ainsi que sur les véhicules Uber. À cause de la forte demande, sur l’application, les prix ont atteint des sommes astronomiques. Toujours selon Léman Bleu, la grève pourrait être poursuivie mercredi, et étendue à la gare Cornavin.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.