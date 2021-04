Retour de voyage – À l’aéroport, jamais sans mon PCR En cette période de fin de vacances de Pâques, très peu de cas problématiques sont recensés pour les arrivées aériennes. En février, une passagère positive a tout de même atterri à Cointrin. Sophie Simon

Tous les voyageurs de plus de 12 ans entrant en Suisse par les airs doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. LAURENT GUIRAUD

Genève Aéroport est-il une forteresse imprenable? Depuis le 8 février, tous les voyageurs de plus de 12 ans entrant en Suisse par les airs doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et enregistrer leurs coordonnées par le biais d’un formulaire électronique. Vendredi matin, en pleine période de retours de vacances de Pâques, le bâtiment n’est pas fantomatique. Certes, l’activité est réduite, mais un petit vivier de voyageurs et de rares commerces ouverts redonnent un semblant de vie au paysage. Un centre de test a également ouvert à la mi-février au terminal T2.