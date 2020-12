Arts vivants sur les ondes – À l’ADC et à la Comédie, la radio fait florès en temps de Covid Michèle Pralong anime des émissions préenregistrées sur Station debout, tandis que la 3e variation d’«Où est ma maison?» se diffuse en direct sur «FMR». Katia Berger

Pour parler d’enseignement en temps de Covid, Michèle Pralong reçoit Laurent Pichaud et Frédéric Plazy dans le studio de Station debout. ANNE DE PREUX

Il n’y a pas que la vidéo qui permette de pallier l’interdiction des représentations live. Parmi les trouvailles des arts vivants pour arracher le bâillon sanitaire, la radio a également droit de cité. Si l’Association pour la danse contemporaine (ADC) exploite les prodiges de la radiophonie depuis bien avant la propagation du virus, la Comédie trouve dans la radiodiffusion une parade parmi d’autres aux prohibitions du moment.

Joliment nommé Station debout, le canal de l’ADC émet depuis 2018. L’artiste associée à la direction d’Anne Davier, Cindy Van Acker, en avait énoncé le projet, au nom de sa compagnie Greffe, dès son entrée en fonction l’année précédente. À raison de six émissions d’une heure par saison, portant sur différents sujets en lien avec la danse, l’antenne a ainsi crépité pendant deux ans. Enregistrées en public dans le plateau de la rue des Eaux-Vives, ces émissions sont encore disponibles à l’écoute sur le site de l’institution, ou via ses partenaires Radio Vostok et *DUUU. Chacune s’articule à une thématique développée dans les pages semestrielles du «Journal de l’ADC», avec lequel on dira qu’elle chorégraphie un duo.

Cet automne, le semi-confinement décrété au début de novembre a conduit les programmatrices de Station debout, Anne Davier et Michèle Pralong (également animatrice), à centrer leur nouveau cycle de discussions sur l’incontournable préoccupation du moment: «Ce que le virus fait aux arts vivants» – précédé du titre «Passons!» En l’absence de public physique cette fois, cinq échanges menés respectivement avec deux spécialistes ont été enregistrés par l’ingénieur son Denis Rollet en quelques jours consécutifs, ce qui baignait l’ensemble d’une aura de symposium. Enseignement, diffusion, création, subventionnement ou condition des artistes, autant d’éclairages complémentaires sur une seule et même thématique urgente, qu’on écoutera dès le mardi 15 décembre.

Du côté de la Comédie, le choix des ondes s’est opéré de façon plus circonstancielle. Pour faire ses adieux au boulevard des Philosophes, l’institution avait commandité trois variations autour de «La cerisaie» de Tchekhov à un collectif éphémère de neuf comédiens constitué pour l’occasion. Quelle ne fut pas la frustration tant des artistes que des spectateurs de voir pulvérisé le volet 2 d’«Où est ma maison?» en novembre, après une fantastique entrée en matière en octobre. La troisième mouture a quant à elle muté sous forme de film, lecture, interviews et station de radio, baptisée «FMR» (pour éphémère). Laquelle diffusera vendredi et samedi en direct deux émissions différentes, avec des invités surprises. Le reste se découvrira en ligne du 9 au 12 décembre, suite à quoi le rideau retombera définitivement sur le théâtre centenaire.