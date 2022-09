Saison 2022-2023 – À L’Abri germe un cinquième semis de jeunes pousses La structure d’accompagnement pour créateurs émergents a présenté jeudi ses neuf nouvelles graines d’artistes, dont une botte de cinq. Vivifiant! Katia Berger

La très prometteuse graphiste Floriane Biner a créé l’identité visuelle de la saison 22-23 de L’Abri. FLORIANE BINER

Pour sa cinquième année d’existence, L’Abri mérite qu’on lui tresse quelques lauriers. Depuis 2018, quand le très affûté Rares Donca a pris les commandes de cet espace de recherche réservé à la relève artistique de tous bords, 45 jeunes y ont déjà fait florès, repérés à leur sortie pour des résidences, des collaborations ou des productions programmées à Genève, dans la région ou au-delà – y compris au sein de la prestigieuse Sélection suisse en Avignon. À ce stade, on ne peut que couvrir de fleurs le travail qui s’accomplit désormais aux deux adresses du refuge – place de la Madeleine et rue Jacques-Dalphin à Carouge.

Ce succès se justifie bien sûr par les moyens mis à disposition par la Fondation Wilsdorf, la Ville et le Canton, sans compter les soutiens ponctuels. L’équipe en croissance dont s’entoure Donca a également sa large part dans l’apparition sur les affiches locales de noms tels que Remi Dufay (performance), Anna-Marija Adomaityte (danse contemporaine) ou Louis Matute (musique). De même, le solide réseau de partenariat institutionnel qui s’est développé ces dernières années sur notre territoire a son rôle à jouer. Mais, principalement, il s’agit de couronner la vocation même de L’Abri définie par son directeur: héberger les artistes résidents de telle sorte que leur maturation s’effectue dans un cadre sécurisant, sans subir la pression du calendrier, en favorisant la mutualisation des compétences. En un mot: mettre à l’abri, le temps de l’éclosion.

Le musicien Gaspard Perdrisat explore les bruits bizarres en espérant collaborer à des projets de danse, de théâtre ou de film. FLORIANE BINER

En cette rentrée 2022, 13 nouvelles pousses viennent se greffer sur l’arborescence déjà existante. Jeudi soir, dans la salle de la Madeleine, les artistes associés (AA) se sont présentés à la fois personnellement et à travers leurs pratiques, résumées dans un teaser. On y a rencontré une chanteuse de jazz néerlandaise (Sylvie Klijn), un cinéaste genevois (Alexandre Haldemann), une comédienne amatrice de calembours (Coline Bardin), une performeuse brésilienne (Mayara Yamada), la graphiste qui signe la communication visuelle de la saison (Floriane Biner), un chanteur gender fluid (Pascal Bornand), un quintette touche-à-tout non binaire (Collectif Foulles), un musicien techniscéniste (Gaspard Perdrisat) et une circassienne adepte de suspension capillaire (Lili Parson).

Pleine d’esprit, la comédienne Coline Bardin donnera tout prochainement à L’Abri le solo qu’elle a présenté cet été à Avignon. FLORIANE BINER

En attendant leur bourgeonnement, on fera plus ample connaissance en se rendant sur le site internet de L’Abri, qu’ils habillent cette saison. Leur rendre visite virtuellement, c’est se laisser submerger par les ronces, les feuillages et les fleurettes qui prolifèrent sur leurs bustes. C’est hésiter, visuellement, entre le portrait de la Renaissance et la signalétique Femen. C’est détecter au milieu des tiges la présence discrète de chaînes, de câbles ou de fils de fer qui soulignent l’intervention artificielle de la contrainte dans l’exubérance naturelle. En définitive, c’est se réjouir avec impatience que l’herbier prenne vie en vrai, sous nos yeux, à L’Abri.

