Résurgence de Covid-19 – À la veille des vacances, le variant Delta joue les trouble-fêtes Plusieurs États, dont l’Australie, Israël et le Portugal, imposent de nouvelles restrictions pour lutter contre le «double mutant indien», à l’origine d’une flambée d’infections. Yannick Van Der Schueren , Gabriel Sassoon

La ville de Moscou a annoncé dimanche un nombre record de décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d’une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie. Keystone

C’est reparti pour un tour. En cause? Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril dernier. Ce mutant du SARS-CoV-2 désormais présent dans 85 pays, selon l’OMS, affole la planète.

La menace est réelle, et ce malgré les campagnes de vaccination. Ce «double mutant» s’avère de 40 à 60% plus contagieux que le variant anglais, rebaptisé Alpha. Sur le Vieux-Continent, il pourrait représenter 90% des nouveaux cas d’ici fin août, met en garde le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Sydney et le Bangladesh verrouillés