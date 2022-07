Canicule et sécheresse – À la traque de l’eau dans les tuyauteries vaudoises L’or bleu est un bien précieux, mais certaines communes en manquent plus que d’autres. Exemple au Paléo Festival. Marine Dupasquier

Inauguration du réservoir de la SAPAN à l’Asse Nyon le 20.9.2017. Michel Perret

Elle fait jaser à Lausanne lorsqu’on la «gaspille» pour rafraîchir les promeneurs, tandis qu’elle soulage les festivaliers de Paléo qui rôtissent sous le soleil. À Aigle, elle fait des caprices, se montrant rare un an après avoir causé de violentes inondations. L’eau, précieuse en période de canicule, n’a toutefois pas le même statut selon la source où on la puise. Et certains semblent mieux lotis que d’autres.