Ville de Genève – À la Servette, l’école Liotard s’agrandit Le projet lauréat du concours a été dévoilé. Le chantier devrait débuter en 2023. Un déménagement de l’ensemble des écoliers durant les travaux semble l’option la plus probable. Théo Allegrezza

Image de synthèse du projet d’extension de l’école Liotard, à la Servette. William Cyr-Lamy pour Christian Dupraz Architecture Office

Elle n’avait connu «aucune transformation majeure» depuis sa construction dans les années 1970. L’école Liotard, à la Servette, va être rénovée, agrandie et assainie. La Ville de Genève, propriétaire des lieux, a dévoilé lundi le projet lauréat du concours d’architecture lancé l’an dernier. Désigné parmi quinze candidats, il est l’œuvre du bureau genevois Christian Dupraz.

«Le concours a permis de trouver une solution ingénieuse qui ne consiste pas en une surélévation», se félicite la conseillère administrative Frédérique Perler, cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité. La présidente du jury, l’architecte bâloise Véronique Bertrand, souligne que le projet retenu «apporte une idée simple et claire»: l’addition d’une nouvelle «couche de classes» en «épaississant» sur la longueur le bâtiment existant. «Cela permettra de placer toutes les classes aux premiers et deuxièmes niveaux et de libérer le rez-de-chaussée», explique-t-elle.