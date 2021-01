Reconstruction – À la Servette, la barre qui menace de s’effondrer sera bientôt démolie Les travaux devraient débuter en février et durer en tout deux ans et demi. Un hôtel est attendu. Christian Bernet

Évacués depuis octobre 2019, les immeubles du haut de la Servette (à gauche) seront démolis. Les travaux devraient débuter en février. MAGALI GIRARDIN

Les habitants de la Servette seront contents d’en avoir fini. Voilà plus d’un an qu’une barre d’immeubles inflige sa mauvaise mine au quartier. Parce qu’elle menaçait de s’effondrer, elle a été vidée de toute urgence et les commerces des rez-de-chaussée ont dû fermer, à commencer par la Migros. C’était en octobre 2019. Depuis, presque rien n’a bougé et les échafaudages continuent de couvrir tristement les façades.

Du nouveau est attendu pour bientôt. Les propriétaires ont obtenu l’autorisation de démolir. «Elle devrait entrer en force dans les jours qui viennent, indique Marc Comina, porte-parole de la Foncière. Sauf surprise, les travaux pourraient débuter en février.» Il faudra compter cinq à six mois pour raser les bâtiments.