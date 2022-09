Chantier de démolition – À la route des Acacias, les immeubles sont mangés tout crus On rase pour mieux reconstruire. Demain, à cet endroit, la tour Pictet donnera l’heure à tout le quartier. Visite dans la poussière. Thierry Mertenat

Genève, le 7 septembre 2022. Route des Acacias, vers les anciens numéros 70-72. Démolition des immeubles jouxtant la banque Pictet. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud

La croqueuse en acier est au travail. Elle dévore tout ce qui lui barre le chemin comme on avale un Ragusa jusqu’à la dernière noisette. Le chemin est une route à grand trafic, celle des Acacias, pile en face du pavillon Sicli, datant de la fin des années 60. Ce bâtiment qui fait le dos rond ne voyait plus le soleil ni le Salève. Il a désormais les deux sous ses yeux. Pour un temps, qui promet d’être bref, car le chantier en cours va vite. On démolit avant de reconstruire. Les grues sont en place comme la foreuse géante et les silos à béton, bien visibles derrière la palissade.

Ce segment de cité qui disparaît à vue annonce l’arrivée prochaine d’une tour rivalisant en hauteur avec celles déjà présentes dans le plan d’aménagement urbanistique Praille-Acacias-Vernets (PAV). Elle dominera le Campus Pictet de Rochemont, offrant dès 2025 2500 places de travail et près de 100 logements.

Non loin du chantier en cours, un panneau publicitaire à l’inspiration biblique glisse à l’oreille du passant: «Tu es le Dieu qui me voit». Le dieu de la démolition, lui, a envoyé du lourd sur terre. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud

Avant de bâtir en se rapprochant du ciel, on fait table rase. Sans le Jeûne genevois qui l’a mise à l’arrêt pour vingt-quatre heures, la croqueuse aurait sans doute effacé ce front d’immeubles en sursis avant la fin de la semaine. Au menu des jours à venir, un demi-locatif de six étages à négocier, puis un édifice plus petit, un îlot éphémère à vocation culturelle, niché en front de rue. Il a fait ses nuits en musique, sa dernière aube est toute proche.

Les graffeurs en façade condamnée n’ont, cette fois, pas investi l’adresse. Il est vrai que la hauteur des clôtures dissuasives rendait difficile l’expression murale à main levée. Chantier bien gardé. Très suivi également. La démolition taille XXL a ses spectateurs. Ils se tiennent sur le trottoir en face et commentent l’efficacité des engins engagés.

Sur la façade de l’immeuble évidé, le rappel d’une ancienne enseigne de proximité. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud

Bien outillé, l’homme est plus fort que la pierre armée qu’il a lui-même construite. Pour y loger qui? À l’époque, au rez-de-chaussée, un laitier et un épicier. L’enseigne délavée rappelle qu’on y vendait du vin et des liqueurs.

Le photographe, qui voit tout, malgré la lumière étouffée du jour, le signale à l’amateur de grosses machines. Ce dernier s’en moque. Sa passion est ailleurs, il aurait voulu être grutier, un métier d’avenir à Genève.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.