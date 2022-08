MAGALI GIRARDIN

«Je n’avais encore jamais dit ça, mais vivement l’automne…» Cette phrase, je l’ai entendue cet été, à l’intérieur d’un restaurant climatisé. La terrasse au soleil était désertée, canicule oblige. Le trentenaire musclé – ne nous refusons aucun détail – qui l’a prononcée avait pourtant l’air d’aimer se balader dehors et «paddeler» sur le lac pour se faire dorer les mollets. Mais cet été n’était pas un été normal. On s’est quand même farci la plus longue canicule de l’histoire de Genève, non? Alors même si les météorologues disent qu’on est seulement dans le top 3 des étés les plus chauds, il me semble qu’on était dans un four pendant trois mois et que c’était bien la première fois qu’une telle chaleur s’étirait aussi longtemps au bout du lac.

«J’ai peur du règlement climatique (sic).» Cette autre phrase, c’est celle d’une enfant d’une dizaine d’années. J’imagine que la fillette a l’habitude de craindre d’autres «règlements», celui de l’école, de l’immeuble, ou un règlement de comptes à la récré, qui sait. Son inquiétude, nous avons pourtant été nombreux à la partager. Peu de repas sur le balcon ou au jardin, car chaleur écrasante et invasion de guêpes. Aux nouvelles, les brasiers de la côte atlantique française, et les records de chaleur partout dans le monde.

«L’été indien sera la plus belle des saisons à l’avenir», déclamait hier, lyrique, un aîné à sa compagne. Restons sur cette dernière phrase, la plus positive. L’été indien, c’est maintenant. Malgré une nouvelle semaine à flirter avec les 30 °C, c’en est bientôt fini de cette fournaise. Les nuits se rafraîchissent, le soleil se couche plus tôt. Et surtout, vous êtes toujours là: si vous lisez ces lignes c’est que vous avez tenu le choc. Victoire! Voilà qui donne envie de trinquer, enfin, sur la terrasse.

