Streaming suisse – A la rencontre d’un film et de son équipe Une nouvelle plateforme voit le jour dès ce samedi 6 février. Pascal Gavillet

«L’ordre divin» de Petra Volpe inaugure la plateforme Film Live Streaming.

Les plateformes de streaming, il en existe aussi en Suisse. Nous avions déjà parlé de filmingo.ch, spécialisé dans le cinéma d’auteur, et de outside-thebox.ch, dont le catalogue de distribution mérite le détour. Dès aujourd’hui, il faudra également compter sur Film Live Streaming, une plateforme interactive lancée par Yves Blösche, directeur associé de la firme de distribution FilmCoopi à Zurich. Sa particularité: chaque soirée est structurée comme une vraie séance de cinéma.

Il y aura d’abord un présentateur qui dira quelques mots du film, puis la projection sera suivie d’une rencontre virtuelle avec ceux ou celles qui ont travaillé dessus. Ce qu’il y a de nouveau, c’est que le public pourra interagir, poser des questions, faire des commentaires et même dialoguer avec les autres connectés. Via une fonction «live chat» qui rappelle furieusement ce qui se fait sur Zoom.

Pour cette toute première, qui débute le samedi 6 février à 20 h 15, c’est le film «L’Ordre divin» de Petra Volpe qui a été choisi. Une œuvre dans l’air du temps – nous l’avions d’ailleurs encensée à sa sortie – puisqu’elle traite du combat des Suissesses pour l’institution du suffrage féminin au niveau fédéral, combat dont on commémore les 50 ans. L’histoire se déroule dans une petite commune près d’Herisau, en 1970. À la fin de la séance, Petra Volpe rencontrera virtuellement le public. Pour y assister, rien de plus simple. Il faut acheter son billet sur le site filmlivestreaming.ch. Il y aura un rendez-vous analogue chaque samedi. Le 13 février, ce sera au tour d’«I Am Greta», documentaire de Nathan Grossman sur Greta Thunberg. Et le 19, on pourra revoir le dernier Ozon, «Été 85».