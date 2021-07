Le passé est leur métier 3/5 - À la recherche de notre passé perdu

Archéologue cantonal depuis le 1er mai, Nathan Badoud a grandi à Neuchâtel auprès de parents psychologues dont le métier a, selon lui, beaucoup à voir avec le sien. Les deux disciplines tissent des liens entre le passé et le présent. De quelle nature sont ces liens et de quoi la recherche de vestiges nous parle-t-elle? Que nous apprend l’archéologie? C’est le quatrième volet de notre série sur l’imbrication du passé dans le présent.

Qu’est-ce-qui vous a attiré dans ce métier?

Je dirais «das Unheimliche», l’inquiétante étrangeté, pour reprendre un mot de Freud. Au terme de mes études, j’hésitais entre l’archéologie et l’histoire contemporaine, en particulier la genèse de la Solution finale. Mais mon histoire familiale rendait le sujet spécialement sensible. Professeur d’exception, Denis Knoepfler m’a alors proposé un stage de fouille à Thasos. Ce fut d’abord un choc esthétique. On ne comprend pas la Grèce si on ne s’approprie pas ses paysages, si on ne fait pas l'expérience physique de la chaleur, des odeurs d’origan, des ronces qui lacèrent les jambes, de la mer qui brûle les jambes écorchées… Puis il y eut un choc archéologique: je devais travailler sur des amphores dont on ne savait presque rien. Cette étrangeté m’a plu. Puis il y a eu une rencontre: Yvon Garlan m’a mis sur la voie de l’archéologie de l’économie. Ces trois éléments ont fait que je me suis jeté corps et âme dans l’étude du monde grec.