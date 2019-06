À la Pinacothèque, on propose de l’art en location

Envie de posséder pour un temps une œuvre d’art sans se ruiner? Avec la Pinacothèque de Genève, c’est possible. Cet espace de médiation culturelle propose quelque 230 peintures, gravures, photographies et sérigraphies à louer pour une durée d’une année. L’association fonctionne comme une bibliothèque classique. «Le but de la Pinacothèque est de faire circuler les œuvres et s’inscrit à contre-courant de la possession d’objets», explique Cléo Fiala, membre du comité. Il faut compter 150 francs pour une location annuelle – dix de moins en devenant membre de l’association.

L’idée naît en 1992 avec la mise en prêt du fonds du collectionneur uruguayen Ariel Inzaurralde. Au fil du temps, le catalogue se complète et grandit, offrant une sélection de tableaux issus de plusieurs courants artistiques. Pour étoffer son stock, la Pinacothèque organise régulièrement des expositions-ventes où l’artiste présenté donne une de ses œuvres à l’association. Une équipe de bénévoles, amateurs d’art, artistes ou encore historiens de l’art, s’attelle à choisir les futures créations, organise divers événements et gère la permanence.

Emprunter selon son goût

La galerie dispose de pièces réalisées majoritairement par des artistes genevois, connus ou émergents. «Il faut emprunter une œuvre à son goût, assure Cléo Fiala. Car la notoriété demeure une notion subjective.» Une fois l’image accrochée au-dessus du canapé, il s’agit de l’apprivoiser. Et si elle ne plaît plus? «Alors on vient la rendre et on en adopte une nouvelle», affirme la galeriste. Les adeptes de la Pinacothèque apprécient l’aspect éphémère du projet. «On sait que le contrat ne dure qu’une année, alors on ne s’attache pas au tableau de la même manière que s’il nous appartenait. Et on se réjouit de chaque nouvel emprunt», déclare un couple d’adhérents. Dans le cas où une œuvre ravit tout particulièrement son détenteur temporaire, ce dernier ne pourra pas l’acheter, mais il sera mis en contact avec l’artiste.

Durant les portes ouvertes de samedi, les visiteurs pourront venir découvrir le fonds et repartir avec un tableau sous le bras.

La Pinacothèque Journée de prêt samedi 29 juin de 14 h à 17 h, rue de Montbrillant 28. www.pinacotheque.ch (TDG)