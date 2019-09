À la découverte du terroir genevois avec le photographe François Schaer

Deux par deux, réparties sur une quinzaine de panneaux, dispersées entre les arbres. C’est ainsi qu’apparaissent les photos de François Schaer, disposées juste à côté du pont Hans-Wilsdorf. L’exposition continue quelques kilomètres plus loin, à Versoix, où une autre sélection est montrée. Alternant portraits, animaux et natures mortes, toutes les deux représentent une partie de la série «Terriens» et montrent un fragment de l’agriculture genevoise.

«Il y a six filières: les fruits, les légumes, l’élevage, les céréales, le vin et les fleurs», explique François Schaer. «Je voulais toutes les représenter ici, en mélangeant des images documentaires à des photographies métaphoriques et des natures mortes.» Cette diversité des milieux débouche sur une grande variété visuelle, alternant les images très colorées et les vues plus monochromes. Cependant, l’exposition dans son entièreté poursuit un but essentiel, celui de montrer le monde agricole local de manière authentique. Domaine d’activité riche mais méconnu, il occupe pourtant une place centrale dans notre société. «Je voulais rendre hommage au travail des producteurs, et par la même occasion montrer aux Genevois ce qu’il se passe dans leur campagne», développe le photographe.

Un monde à découvrir

Projet réalisé en collaboration avec le Département du territoire de l’État de Genève, les expos ont d’abord pour but de rappeler à la population la valeur d’un mode de consommation local, ainsi que de renforcer le lien entre le monde agricole et les acheteurs. En plus des affichages en plein air, il est aussi possible de se rendre sur le site du terroir genevois. Présentées comme une carte interactive, les différentes productions s’affichent sous forme de pastilles, sur lesquelles on peut cliquer et ainsi accéder aux photographies correspondantes. De cette manière, il est facile de constater le nombre de productions proches de Genève. «Peut-être que le fait de montrer qu’il y a une agriculture locale contribuera à encourager les gens à acheter et consommer comme tel», ajoute François Schaer. À l’aune d’un problème sociétal d’envergure que représente aujourd’hui le réchauffement climatique, il est en effet important et urgent de valoriser des circuits courts.

Les expositions du photographe genevois ne représentent que la première étape de son travail. Au début de novembre, un livre regroupant plus de clichés verra le jour. La première partie de cet ouvrage sera plus photographique et métaphorique, tandis que la deuxième poursuivra une visée documentaire. «L’enjeu y est davantage instructif, avec des textes de différents acteurs de cette agriculture», révèle l’auteur. Car, malgré la présence de légendes sur le premier panneau de l’exposition, les images sont exposées seules, sans texte. Le livre offrira donc l’occasion de s’immerger en profondeur dans ce monde encore largement méconnu.

Expositions «Terriens», jusqu’au 20 sept, rue Hans-Wilsdorf en plein air, et jusqu’au 6 oct, de 8 h à 23 h, au Centre culturel Boléro, Versoix. Carte interactive: www.geneveterroir.ch/carte