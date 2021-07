L’appel de la nature 3/6 – A la découverte du garde-manger sous nos semelles Timothée Jeannotat organise des ateliers pour reconnaître les plantes sauvages comestibles et médicinales. Aurélie Toninato

Deux participants de l’atelier cueillent des herbes et des plantes sauvages comestibles à la ferme du petit Bochet. ENRICO GASTALDELLO

Oups, on vient de piétiner une partie du repas. Sous nos semelles gisent quelques ingrédients du pesto et de la salade. Les forêts, les jardins et les prés regorgent de plantes comestibles et médicinales. Celles qu’on prend pour de la mauvaise herbe, qu’on écrase ou qu’on ignore sont pourtant pleines de saveurs et de vertus. Pour apprendre à les reconnaître et offrir une reconnexion à la nature, le Genevois Timothée Jeannotat organise depuis 2016 des ateliers mêlant théorie, cueillette et dégustation. Il est membre de Permabondance, un collectif de formateurs et un bureau d’études de permaculture.